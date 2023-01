Stand: 16.01.2023 09:30 Uhr Spekuleren över Lambrecht

Daaglang warrt al spekuleert, dat de Verteidigungsministersche Christine Lambrecht ut't Amt gahn will. Na Informatschonen vun't ARD-Hauptstadtstudio is dormit woll noch düssen Morgen to reken. De Ministersche vun de SPD warrt al lang bekrittelt – wegen ehr Politik un ok woans se sik vör Lüüd wiest. Ok över mööglich Nafolgers warrt al spekuleert: Arbeitsminister Hubertus Heil warrt hooch hannelt un SPD-Baas Lars Klingbeil.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 16.01.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch