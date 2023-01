Stand: 16.01.2023 09:30 Uhr Vörarbeit för Sternbrüch

De Düütsche Bahn will jo – ok gegen Kritik – en ne'e, grote Sternbrüch in't Schanzenviddel boon. Vundaag gaht eerste Vörarbeiten los. De Brüch bruukt Ruum un so warrt nu eerst mal Büsch wegmaakt. In'n tokamen Maand schall denn de Steed vörbereit warrn, wo de Brüch later tosamenboot warrn schall. Dor hüürt to'n Bispeel to, to kieken, wat dor noch Blindgängers liegt. In drei Johr schall de 3500 Tünnen swoor Brüch denn stahn.

