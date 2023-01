Stand: 16.01.2023 09:30 Uhr Storm in Hamborg

An'n Avend un in de Nacht hett dat in Hamborg düchtig störmt. Bööm, Botüün un Dackpannen sünd daalfallen. De Wind hett mit söven bet acht weiht; de Füerwehr müss negenundörtig Mal rut. Verletzt worrn is keeneen.

