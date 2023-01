Stand: 14.01.2023 09:30 Uhr Düsse Week: De Wahnungsbo in Hamborg

Dat Maal, dat se sik sett hebbt, dat weern teihndusend un de hebbt se ok knackt: Geiht üm de Boverlöven för ne’e Wahnungen in Hamborg un dor geev dat verleden Johr mehr as teihndusend vun. Düsse Tahl nööm de ne’e Senatersch för Stadtentwickeln, Karen Pein, Maandag düsse Week. Se sä deswegen ok, dat weer allerbest lopen. De Linke kickt dor aver düütlich wat scharper op, se betoon: En Boverlöven för en Wahnung is noch lang keen Wahnung, de ok boot worrn is.

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt

