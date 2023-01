Stand: 14.01.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Scheteree in Tonndörp

Bi en Scheteree in Tonndörp is in de Nacht op Dingsdag op twee Mannslüüd in jümehrn SUV op schaten worrn un so as dat utsüht mit en Maschinengewehr. De sössuntwintig Johr ole Keerl, de an’t Stüer seten hett, de is vun mehre Kugeln drapen worrn un op Leven un Doot bi to Schaden kamen. De Bifohrer hett dor blots licht wat bi afkregen hatt. So as NDR 90,3 wies worrn is, schüllt se beide mit Drogenhannel to doon hatt hebben. Wat dor nu aver achter de ganze Saak vun Dingsdag steken deit, dat is noch nich kloor. De Moordkommischoon geiht dat Ganze nu op’n Grund un söcht deswegen ok Tügen.

