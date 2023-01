Stand: 14.01.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Haftuurdeel wegen Hannel mit Iran

Merrn düsse Week hett dat böverste Lannsgericht in Hamborg en Geschäftsmann to tweeunhalf Johr Haft veruurdeelt. He harr Laborutrüsten na’n Iran hen verköfft. Dorför harr he aver wegen de EU-Sankschonen egens en Verlööv för bruukt hatt. As he för’t Brett stünn sä de Keerl, dat he dor, vun düt Utfuhrverbott, nix vun weten harr. Dat Gericht glööv em aver nich, denn de Keerl hannel al siet Johrn mit’n Iran.

