Stand: 14.01.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Snacken över den Hauptbahnhoff

De Tostänn rund üm den Hamborger Hauptbahnhoff sorgt wedder för Diskuschonen. Dor hebbt NDR 90,3 un dat Hamborg Journal güstern, Freedag düsse Week över bericht hatt. De CDU verlangt, dat de Polizei dor mehr to sehn is un dat dat dor mehr Videokameras geven deit för’t Oppassen. De Linke is op de anner Siet bang, dat sik dat Drogenszeen na de Wahnviddels hen verlagern kunn, wenn de Lüüd dor vun‘n Hauptbahnhoff vun wegjaagt warrt. Een Saak, de se nu angaht, dat is, dat se den Vörplatz vun dat Drob Inn - de Steed, wo de Drogen-Beraden binnen is - nee maken doot mit Regenschutz, Bänk un vör allen Dingen mit Licht. Un denn schüllt ok noch twee Stratensoziaalarbeiders bavento wat mehr an’n Hauptbahnhoff mit insett warrn.

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 14.01.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch