Stand: 13.01.2023 09:30 Uhr Lützerath: Lüüd schüllt ut Tunnels rut

In dat Dörp Lützerath in Noordrhien-Westfalen, wo se Bruunköhl afboen wüllt, dor is blots noch een Huus besett. An’n drütten Dag, wo de Polizei dor nu aktiv to Gang is, dor wüllt se Tunnels ünner de Eer freerümen, wo sik Klima-Aktivisten binnen verschanzt hebbt. Dat Technische Hölpswark hett in’e Nacht vergevens versöcht hatt, de Lüüd dor ruttoholen.

