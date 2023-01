Stand: 13.01.2023 09:30 Uhr Corona-Oplagen gellt wieder

De Hamborger Senaat hett de Corona-Verornen verlängert un dat bet na’t Enn vun düssen Maand. Dat heet nu nipp un nau: In Bus un Bahn mööt sik de Fohrgäst ok wiederhen mit en Mask wat för Mund un Nees binnen. Un wokeen sik mit Corona ansteken hett, de mutt ok wiederhen fief Daag lang in Isolatschoon un tohuus blieven.

