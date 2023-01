Stand: 13.01.2023 09:30 Uhr Lisa Marie Presley is doot

Lisa Marie Presley is mit veerunföfftig Johr an en Hartinfarkt dootbleven. Se is dat eenzig Kind ween vun Elvis un Priscilla Presley. De Sängersch un Autorin weer mit Michael Jackson verheiraadt un ne korte Tiet lang ok mit den Schauspeler Nicolas Cage. Lisa Marie Presley lett nu dree Döchter torüch.

