NDR 90,3 - Dat Wedder för uns in Hamborg

Stand: 13.01.2023 09:30 Uhr

Un dat is leider so, as dat is an en Freedag den 13. - de Dag geiht mit Wulken los un villicht’n beten Sünn bi bet to acht Graad. Hüüt Namiddag blifft se denn aver weg de Sünn, dor gifft dat denn blots noch Wulken un Regen. Un ok an’t Wekenenn gifft dat vun allens wat: Regen, Wulken, ‘n beten Sünn, veel Wind un Temperaturen vun bet to acht Graad. Aver de gode Naricht is: In veerteihn Daag, dor gifft dat mehr Licht, dor is de Dag in Hamborg denn al ne gode Dreeviddelstünn lang länger as vundaag.

