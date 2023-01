Stand: 06.01.2023 09:30 Uhr Ne’e Bahnhoffsmission meist fardig

Goot veer Johr lang hebbt se boot - nu is de ne’e Bahnhoffsmission an de Eck Glockengießerwall / Ernst-Merck-Straat meist fardig. Enn Januaar schall de Inrichten denn inwieht un in’n März schall de Bedriev denn vull wat in Gang sett warrn. Op de knapp veerhunnert Quadratmeter is denn ok Platz för en ne’e Nootfallsteed, wo se denn Lüüd, de keen Dack över’n Kopp hebbt, ok plegen köönt. In de Tiet vun de Boarbeiden is de Bahnhoffsmission in Containers an’n Hauptbahnhoff ünnerbröcht ween.

