Stand: 05.01.2023 09:30 Uhr Truerfier för Benedikt XVI

In Rom fangt in düsse Minuten de Truerfier för den vörmaligen Paapst Benedikt XVI an. Dor sünd Staatsgäst vun överall op de Welt mit dorbi. Ut Düütschland sünd dat Bunnspräsident Frank-Walter Steinmeier, Kanzler Olaf Scholz un ok Hamborgs Eerste Börgermester Peter Tschentscher as Bunnsraatspräsident. Paapst Benedikt is Silvester mit 95 Johr dootbleven.

