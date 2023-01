Stand: 05.01.2023 09:30 Uhr Keen LNG mehr bi AIDA

En Weg för de Tokunft un nahollern. So hebbt se Flüssiggas oder LNG in de Schifffohrt ansehn. Denn dorbi warrt nich so veel Schaadstoffen in de Luft puust. De Reederei AIDA weer de eerste vun de Welt, de en Schipp blots mit Flüssiggas insett hett. Un een hett ehr dorför fiert. Man nu is Sluss dormit. LNG is dürer worrn. Ümweltschützers sünd füünsch, wieldat de Schifffohrt de Priesen wichtiger sünd, as an de Tokunft to denken.

