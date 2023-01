Stand: 05.01.2023 09:30 Uhr Auto raast in't Juwelier-Geschäft rin

In Horborg is en Auto direktemang na en Juwelier-Laden rinraast. Dor wullen woll welk den Laden an’n Avend in de Lümborger Straat utrövern. As de Polizei keem, weer de Wagen halv in’t Schaufinster un vun de Täters weer nix to sehn. Klaut hebbt se woll nix. Dat gifft Lüüd, de hebbt dree Keerls weglopen sehn.

