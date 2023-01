Stand: 05.01.2023 09:30 Uhr Wahl in't US-Repräsentantenhuus

In de USA is de Wahl vun en ne'en Spreker vun't US-Repräsentantenhuus jümmer noch nich entscheedt. Twoors hett de Kandidat vun de Republikaners Kevin McCarthy de Mehrheit, man ok an'n tweten Dag jümmer noch nich de Stimmen, de he bruken deit. Mehre Lüüd hebbt wedder gegen em stimmt, wieldat se meent, McCarthy is to moderat. Vunavend sall nochmal afstimmt warrn.

