Stand: 05.01.2023 09:30 Uhr Initiativ gegen dat Gendern

En Volksinitiativ in Hamborg will dat Gendern in de Amtsspraak verbeden. Gröne, SPD un Linke in Hamborg sünd dorgegen. De Gröne-Viz-Frakschoonsböverste Lena Zagst sä in’t Hamborg Journal, dörch de gender-sensible Spraak warrt Fruunslüüd un Minschen, de sik för keen Geschlecht entscheden möögt, sichtborer maakt. De CDU is FÖR de Volksinitiativ gegen dat Gendern. Un de FDP is övertüügt, dat de Volksinitiativ de Mehrheit kriegen deit.

