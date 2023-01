Stand: 05.01.2023 09:30 Uhr Verletzten Mann in Hamm

In Hamm is güstern Avend en Mann an en Bushaltesteed an't Lief to Schaden kamen. De Polizei hett em in de Hammer Landstraat mit Prellungen in't Gesicht un mit Snittwunnen funnen. He keem na't Krankenhuus hen. Tügen harrn poor Minschen weglopen sehn. Wat dor nu nipp un nau passeert is, weet een noch nich.

