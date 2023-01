Stand: 04.01.2023 09:30 Uhr Veel fre’e Lehrsteden in Hamborg

De Hamborger Arbeitsagentur seggt junge Lüüd düt Johr en heel intressante Saak to: Jeedeen, de en Schoolafsluss in de Tasch hett, de schall ok en Verdrag för en Lehrsteed kriegen – un twoors een, de ok passen deit. Dorachter stickt, dat dat opstünns en Barg fre’e Steden för en Utbillen geven deit – al nu mellt de Hamborger Ünnernehmen mehr as 6.500.

