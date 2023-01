Stand: 04.01.2023 09:30 Uhr Wat kümmt na Krawallen to Silvester?

Hamborgs Binnensenater Andy Grote hett nu mehr to de Krawallen an’n Ooltjohrsavend vertellt. Middewiel hebbt se woll mehr as 20 Lüüd, de se op’n Kieker hebbt, ut’n Verkehr trocken oder fastnahmen. Dat see de SPD-Politiker güstern Avend in’t NDR Hamborg-Journal. Dat sünd allens junge Mannslüüd – ok dat Thema Migratschoonsachtergrund speelt dor en Rull bi, so Grote. Man dat weer nicht blots en Problem vun Silvester, ne, düsse Maleschen geev dat dat ganze Johr, meen he.

