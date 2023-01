Stand: 04.01.2023 09:30 Uhr Keen Kandidat för de Republikaners

In de USA is en egen Kandidat sülvst vun de Republikaners nich wählt worrn. Kevin Mc Carthy harr sik för den Posten as ne’en Frakschoonsböversten in’t Repräsentantenhuus opstellen laten. Doch ok bi den drütten Wahlgang hebbt em en Reeg Republikaners, de achter Trump staht, jümehr Stimm nich geven. Dat weer dat eerste Mal siet 100 Johr in de USA, dat en Kandidat dörfallt, ok wenn sien Partei de Mehrheit in’t Parlament hett.

