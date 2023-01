Stand: 04.01.2023 09:30 Uhr Gendern verbeden?

In Hamborg schall dat nu losgahn mit en ne’e Volksinitschatiev: De Lüüd, de ehr in Gang bröcht hebbt, de wüllt dorop daal, dat Gendern in Behörden un Inrichtens för de Billen to verbeden, schrifft dat Hamborger Avendblatt. Se seggt, wenn een gendern deit, denn is de Inhoolt nich mehr goot to verstahn. Un bannig vele Minschen weern sounso dorgegen.

