Stand: 03.01.2023 09:30 Uhr Coronavirus in China

De düütschen Amtsdokters sünd för en Testplicht för all Lüüd, de ut China na Europa hen inreisen doot. De Vörsitter vun den Bunnsverband, Johannes Nießen, rekent mit en Mutatschoon vun dat Coronavirus. Liggen deit dat doran, dat sik dat opstünns in China so gau utbreden dee, see he to de Funke-Mediengrupp. Wenn en Test positiv utsleit, denn schullen de Proven nipp un nau ünnersöcht warrn. Un de Lüüd, de sik ansteken hebbt, schullen sik isoleren. De Bunnsregeren meent, dat weer noch nich nödig to hanneln. De EU-Staten snackt morgen över en gemeensamen Weg.

