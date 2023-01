Stand: 03.01.2023 09:30 Uhr Överfall op Tanksteed

In Meiendörp hett an’n Avend en Mann en Tanksteed överfullen. Vun de Polizei weer to hören, dat he mit en Pistool in de Hand in den Laden an den Meiendörper Straat rinstöörmt keem. De Keerl kunn man nix klauen un neih ut, ehr dat de Polizei dor weer. De hett mit en Reeg Peterwagens un den Polizeihelikopter Libelle na den Mann söcht. Man bet nu hebbt se em noch nich funnen.

