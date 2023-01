Stand: 03.01.2023 09:30 Uhr Football in Hamborg

In veer Weken geiht dat för de Hamborger Footballverenen in de Trüchrunn vun de 2. Bunnsliga. De FC St. Pauli is güstern na Spanien reist, üm dor to traineren. De Club sett op en Neestart mit Trainer Fabian Hürzeler. De meent, se köönt dat schaffen, in de twete Liga to blieven. De HSV will opstiegen – tohoop mit Trainer Tim Walter. Sien Verdrag kunn in de tokamen Daag verlängert warrn.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 03.01.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch