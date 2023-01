Stand: 02.01.2023 09:30 Uhr Diskereren üm't Böllern

Sett Hamborg dat Böllern noch mehr in Schranken? Dat kickt sik nu de Hamborger Binnenbehöörd an. Dat hett en Spreker to NDR 90,3 seggt. In de Silvesternacht hebbt se in Hamborg poormal Reddenskräft mit Knallers un Raketen angrepen. Un denn sünd afsünnerlich vele Kinner to Schaden kamen. Dütmal hebbt se dat Böllern rund üm den Raathuusmarkt un de Binnenalster rüm verbaden. Tokamen Silvester kunn dat ok för de Lannensbrüchen gellen.

