Stand: 02.01.2023 09:30 Uhr Anpassen an't Klima in Altnaa

"Cool Altona" - dat is de Naam vun en Plaan mit den se sik in Altnaa an dat Klima anpassen wüllt. Dat Projekt warrt vun'n Bund betahlt un sall dat wat de Unwedders un dat Warmer warrn vun de Eerd mit sik bringt, verdreeglicher maken. Toeerst ünnersöcht dat Bezirksamt besünnere Risikogegenden för Starkregen un för Hitt. Denn kunnen düsse Ecken dor ümboot warrn. "Cool Altona" löppt twee Johr - also bet to't Fröhjohr 2025.

