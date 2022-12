Stand: 30.12.2022 09:30 Uhr Pelé is doot

Minschen op de hele Welt truert üm den dreemaligen Football-Weltmeister Pelé. De HSV un de FC St. Pauli twittern Biller vun den Brasilianer bi sien Besöken in Hamborg. As jungen Speler weer Pelé in’n Volkspark un ok an’t Millerntor oplopen. Pelé is mit 82 Johr storven, he harr Kreevt. In Brasilien gellt opstünns för dree Daag lang Staatstruer.

