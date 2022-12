Stand: 30.12.2022 09:30 Uhr Rentners an’t Stüer

Wo seker köönt Rentners noch Auto fohren? De Gröne Bezirksböverste in Altno, Stefanie von Berg, will dat bi öllere Fohrerinnen un Fohrers jümmers mal wedder de Sundheit ünnersöcht warrt. Vun’t 70. Levensjohr af an schull all twee Johr nakeken warrn, wo goot se noch Auto fohren köönt. De ADAC höllt nix vun so en Testplicht. Se beed al nu freewillige Fohrstünnen an, bi de öllere Lüüd sülvst kieken köönt, wo fit se noch achter’t Stüer sünd.

