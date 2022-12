Stand: 30.12.2022 09:30 Uhr Groten Andrang bi de Tafeln

Mehr un mehr Minschen in Düütschland köönt sik vun jümehr Geld nich mehr noog to eten köpen un gaht na de Tafel hen. Düt Johr weern dat goot 50 Perzent mehr as verleden Johr, see Bunnschef Jochen Brühl to’t Redakschoonsnettwark Düütschland. De Tafeln köönt dat man nich allens schaffen. Jeedeen drütte kunn keen ne’en Lüüd mehr tolaten.

