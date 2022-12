Stand: 30.12.2022 09:30 Uhr Veel Munitschoon funnen

Granaten, Minen un Blindgängers: In Hamborg sünd düt Johr mehr as 200 ole Sprengladens funnen worrn. Na de Füerwehr weern dormang negen Sprengbomben un 42 Handgranaten. Mehr as 1.300 Bomben ut den Tweten Weltkrieg kunnen noch in de Stadt liggen. Fachlüüd wohrschaut, dat ok lüttere Sprengstücken gefährlich ween köönt, jüst wenn de ole Munitschoon faken verrotten deit.

