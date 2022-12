Stand: 30.12.2022 09:30 Uhr Wat för Vörnaams möögt Öllern geern?

Mia un Noah – so hebbt Öllern in Hamborg un Sleswig-Holsteen jümehr Kinner düt Johr an’n fakensten nöömt. Dat steiht in de Ranglist vun den Fachmann för Vörnaams Knud Bielefeld. Bi Deerns legen ok Ella un Mila wiet vörn, bi Jungs Finn un Emil.

