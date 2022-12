Stand: 29.12.2022 09:30 Uhr Hamborg digital

Hamborg will in Tokunft noch mehr dorför doon, dat vele Saken digital lopen doot. En poor Johr later, dor schüllt de Lüüd de wichtigsten Behöördensaken to Huus an’n Rekner maken - över en zentralet Portal. Vergleken mit de anner Bunnslänner gellt Hamborg al siet Johren as de Stadt, de an meisten digital maken deit. 150 Online-Deenstleistungen gifft dat opstunns.

