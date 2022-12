Stand: 29.12.2022 09:30 Uhr Silvesterfüerwark

Dat eerste Maal siet de Pandemie warrt vun vundaag af an wedder Silvesterfüerwark verköfft. Herstellers un Händlers, de rekent dormit, dat se minnstens soveel verköpen doot as vör Corona. Rund üm de Binnenalster un op den Raathuusmarkt, dor dörv ok dütt Johr nich knallt warrn. Ok Wunnerkerzen un Knallarften sünd dor verbaden.

