Stand: 29.12.2022 09:30 Uhr Bedrohte Deerten

Bedrohte Deeroorden, de gifft dat nich blots in Regionen as de Antarktis oder in de Regenwoolden. Ok bi uns sünd de Levensümstänn nich ümmer licht. Dat wiest de Johrsbilanz vun de Ümweltstiften WWF. Dornah tellen ünner annern Fische in de Oder to de groten Verlerers vun’t Johr mang de Deerten. Achtergrund is dat grote Fischstarven in’t verleden Sommer. Altohoop staht op de Verlererlist vun’n WWF mehr as 42.000 Deer- un Plantenoorden.

