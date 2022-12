Stand: 29.12.2022 09:30 Uhr Verkehrsunfälle

In Hamborg sünd dree Fruunslüüd bi Verkehrsunfälle to Schaden kamen. In Looksteed hett en Linienbus en 58 Johr ole Fruu anföhrt, as se to Foot över de Koppelstraat gahn wull. Se is levensbedrohlich an’n Kopp to Schaden kamen. In Eimsbüddel wullen twee Fruunslüüd bi Gröön över de Fruchtallee lopen – dor hett en Auto se tofaat kregen. En Fruu is licht to Schaden kamen, de anner hett ehr Been broken.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 29.12.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch