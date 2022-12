Stand: 28.12.2022 10:15 Uhr Rentners gaht arbeiden

In Düütschland gaht jümmer mehr Rentners arbeiden. In en Antwurt vun de Bunnsregeren op en Fraag vun de Linken steiht, dat dütt Johr dütlich mehr as een Million Minschen, de en Job hebbt, sövenunsößtig Johr un öller sünd. Dat Redaktschons-Nettwark Düütschland seggt, de Baas vun de Linken-Bunnsdag-Fraktschoon Dietmar Bartsch meent, dat ünner annern de Armot in’t Öller dorachter sticken deit.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 28.12.2022 | 10:15 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch