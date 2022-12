Stand: 28.12.2022 10:15 Uhr Billstedt warrt ümmodelt

De Stadtdeel Billstedt kriggt en ne’e Stadtmidd, mit mehr Gröön, ne’e Markt un op Schick bröchte Footgänger-Areal. In’n Januormaand will dat Bezirkamt een Wettstriet utschrieven, op wecke Ort dat allens ümmodelt warden schull. Ok vun de Inwahners vun Billstedt hebbt se al Vörsleeg sammelt, de schüllt ok bi dat Vörhebben mit bedacht warden.

