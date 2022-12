Stand: 28.12.2022 10:15 Uhr Kollischoon in Billstedt

Bi en Kollischoon op de Straat is geüstern Avend in Billstedt en Autofohrersch to Schaden kamen. Se is mit ehrn Wagen op den Schippbeker Weg ünnerwegens west, dor op de verkehrte Stratensied rutscht un mit en Transporter tohsamenkracht. Dorbi is se in ehr Auto inklemmt worden. För dat Bargen vun de Fro hebbt se den Schippbeker Weg bina een Stunnen afsparrn müßt.

