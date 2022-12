Stand: 27.12.2022 09:30 Uhr Holstenquarteer

Dat Holstenquarteer in Altnaa warrt nu woll doch vun de Adler-Grupp beboot. Dat glöövt Atlnaas Bezirksamtsböverste Stefanie von Berg. Wat se seggt, will sik de Geldgever vun masse Immobilien trennen, man dat Holsten-Areal behollen un sülvst entwickeln. Dat dat mit den Bo nu ok fix los geiht, dorna süht dat jüst nicht ut. För dat acht Hektar grote Flach fehlt den Bezirk jümmer noch de Nawies för en waterdichte Finanzeren.

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch