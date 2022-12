Stand: 27.12.2022 09:30 Uhr Na Winterstorm in de USA

In de USA is de Laag na den dullen Winter-Storm "Elliott" wedder wat entspannter. Blots noch in de Grootstadt Buffalo in'n Bunnsstaat New York, dor kann een narrns langsfohren. Temperaturen vun bet to 40 Graad ünner Null un dullen Snee harrn in masse Delen vun de USA för Verkehrs-Chaos un Stroom-Utfäll sorgt. Minnst 50 Minschen kemen dorbi to Dode.

