Weniger Lüüd bi Querdenker-Demos

In Hamborg maakt jümmer weniger Minschen bi de so nöömten Querdenker-Demos mit. Wat de Verfatensschutz seggt, gifft dat twoors jümmer noch an jedeen twetet Wekeneen en Demonstratschoon. Man opletzt weern dor nichmal 200 Lüüd op de Straat. Un dat warrt woll jümmer weniger.

