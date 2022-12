Stand: 23.12.2022 09:30 Uhr Insatz op de Reeperbahn

Mann mit Wapen in en Casino – düsse Nootroop is güstern per App bi de Hamborger Polizei ingahn un hett to en Grootinsatz op de Reeperbahn föhrt. Dutzende vun Peterwagens sünd losraast un Polizisten, swor mit Wapen utstaffeert, de hebbt dat Casino ümstellt. Se hebbt aver nüms funnen. De Polizei ünnersöcht nu, wat de Nootroop mit Absicht verkehrt loslaten worrn is. Dat weer en Straafdaat.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 23.12.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch