Stand: 22.12.2022 09:30 Uhr Selenskyj in Washington

De Ukraine is krall un kregel – ok wenn se opstünns Maleschen hebbt. Dat see de ukrainsche Präsident Wolodymyr Selenskyj in Washington. He hett dor US-Präsident Joe Biden drapen un en Reed vör den US-Kongress hollen. Biden hett de Ukraine mehr Stütt in den Krieg gegen Russland toseggt. De Ukraine schall en System kriegen, mit dat se Raketen afwehren köönt. Biden meen, de russ’sche Präsident Wladimir Putin warrt den Krieg nich winnen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 22.12.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch