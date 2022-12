Stand: 22.12.2022 09:30 Uhr Ööl in den Noord-Oostsee-Kanaal

De Noord-Oostsee-Kanaal is jümmers noch för Scheep sparrt. Liggen deit dat an en Leck bi Bruunsbüddel. Dor is ut en Rohööl-Pipeline en Barg Ööl in den Kanaal rinlopen. Problem is, dat dat Ööl ok in de Slüsenkamern rinlopen is. De hebbt se nu eerstmal dichtmaakt. Wo lang dat duert, dat Ööl allens wegtomaken, dat is noch nich kloor.

