Stand: 22.12.2022 09:30 Uhr För Hamborg Towers slumpt dat nich

Se mööt ok wieder töven, bet dat mal wedder en Sieg gifft – de Fans vun de Hamborg Towers. De Basketballers hebbt in den Eurocup gegen Gran Canaria verloren – an’t Enn stünn dat 76 to 83. In verscheden Wettstrieden hebbt de Towers nu veer mal na de Reeg een op de Mütz kregen. Meist 2.300 Fans weern in de Hall in Willemsborg dorbi.

