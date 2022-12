Stand: 21.12.2022 09:30 Uhr Roof bi'n Juwelier

Bi en Juwelier in de Ne'e ABC-Straat is an'n Avend inbroken worrn. Drei Mannslüüd, de ok Wapen dorbi harrn, hefft Utlagen inslaan un düre Klocken un Smuck mitnahmen. Na Informatschonen vun NDR 90,3 hett dat, wat se klaut hefft, en Weert vun bummelig twee Millionen Euro. De drei Mann harrn Masken op, un se sünd woll mit E-Scooters afhaut. De Polizei söcht na jem, bet nu is dorbi man nix rutkamen.

