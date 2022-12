Stand: 21.12.2022 09:30 Uhr Trainersöök bi'n FC St. Pauli

Vun'n Co-Trainer na'n eersten Trainer: So'n Fall mach dat nu bi'n FC Sankt Pauli geven. Fabian Hürzeler is na Informatschonen vun NDR 90,3 woll kort dorvör, de ne'e Baas to warrn. Fröher weer he Assistent vun Trainer Timo Schultz, nu schall he al dorbi ween, sik sülms Assistenten to söken. Offiziell will sik de FC Sankt Pauli man eerst an de Wiehnachtsfierdaag mit de Trainerfraag uteenannersetten.

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch