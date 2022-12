Stand: 21.12.2022 09:30 Uhr Klimaplaan för Hamborg

Weniger CO2 rutpusten – dat nimmt sik de Stadt Hamborg johrenlang al vör: Man nu hett de Senat beslaten, noch en beten mehr Drall bi de Saak bitokriegen. Bet 2030 schullen de CO2-Emisschonen in'n Vergliek met 1990 üm söventig Perzent rünnergahn. De Hamborger Weertschop will mitmaken: Man se will mehr Geld vun'n Staat, üm dat allens ümtosetten. De Naturschutzbund will, dat de Stadt to'n Bispeel mehr Solaranlagen föddert.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 21.12.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch