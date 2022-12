Stand: 20.12.2022 09:30 Uhr Bewarven för Olympia?

Hamborgs Eerste Börgermester Peter Tschentscher hett nix gegen en Bewarven för Olympia. Dat hett he in't Interview mit NDR 90,3 un dat Hamborg Journal seggt. Man he meen ok, een kunn doröver nadenken, wenn sik Hamborg ok mit anner düütsche Städer tohopen bewarven deit. Dat harr na Tschentscher sien Menen den Vördeel, dat een Stadien bruken kann, de al dor sünd. Vör söven Johrn harr en knappe Mehrheit in Hamborg "Nee" to Olympia seggt.

